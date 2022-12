Annalena Baerbock und Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar haben am Montag in Neu-Delhi ein Kooperationsabkommen geschlossen.

Die deutsche Außenministerin und ihr indischer Amtskollege sehen viel Potenzial in der strategischen und praktischen Partnerschaft beider Länder. Das ist auch eine Botschaft an China.

Von Paul-Anton Krüger, Neu-Delhi

Die Frauen singen zur Begrüßung für Annalena Baerbock. Die Bundesaußenministerin ist von Neu-Delhi in zweieinhalb Stunden nach Khohri gefahren, einem Dorf im Bundesstaat Haryana. Dort besucht sie ein soziales Zentrum für ländliche Initiative und Förderung. "Alles Wasser, das wir haben, ist Regen", sagt Sunder Lal, der das Projekt 1979 gegründet hat, und zeigt zum Dach des einstöckigen weißen Gebäudes. Von da oben führt ein Rohr zu der Zisterne, in der sie das Regenwasser sammeln, für den Haushalt und um die Senf- und Getreidefelder zu bewässern. Der Strom für die Pumpen kommt aus Solarzellen. Die Produkte der Farm verschaffen den Frauen ein Einkommen in dem armen, konservativen Bundesstaat, der die Hauptstadt umgibt - ein Beispiel für Nachhaltigkeit, gefördert auch mit Geld aus Deutschland.