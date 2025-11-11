Nach der verheerenden Autoexplosion mit mehreren Toten in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ermitteln die Behörden in Richtung eines möglichen Terroranschlags. Die Untersuchungen seien formal nach dem Anti-Terrorgesetz des Landes eingeleitet worden, sagte der stellvertretende Polizeichef von Nord-Delhi, Raja Banthia, zu Journalisten. Details nannte er nicht. Die Untersuchungen befinden sich demnach in einem frühen Stadium. Indiens Ministerpräsident Narendra Modi sprach während eines Besuchs im Nachbarstaat Bhutan mit Blick auf die Explosion von einer Verschwörung.Durch die Autoexplosion am Montagabend (Ortszeit) in einem belebten Viertel Neu-Delhis kamen nach Berichten des Senders NDTV, der sich auf Behördenvertreter berief, neun Menschen ums Leben. Weitere 20 Personen seien verletzt worden. Innenminister Amit Shah hatte zuvor von mindestens acht Todesopfern gesprochen.