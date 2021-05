Die Corona-Lage in Indien (hier ein Begräbnis in Delhi) ist außer Kontrolle geraten. Die Regierung in Australien nimmt das zum Anlass für harte Maßnahmen, auch gegen die eigenen Landsleute.

Von David Pfeifer

Nach den rasant steigenden Covid-19-Ansteckungszahlen in Indien hat Australien beschlossen, jede Einreise von dort zu verbieten, auch für Australier und permanent in Australien lebende Menschen. Der Epidemiologe Hassan Vally ist indischer Abstammung und arbeitet in Australien als Experte für "Outbreak-Management" an der La Trobe-Universität in Melbourne.

SZ: Herr Vally, Tausende Australier sind nun in Indien gestrandet, was halten Sie von dieser Maßnahme?

Hassan Vally: Es bricht einem das Herz, weil ich mich beiden Ländern verbunden fühle. Andererseits ist mir von der Logik her völlig klar, dass wir die Menschen hier in Australien schützen müssen. Ich wünschte wirklich, wir wären nicht in dieser Situation. Und wir könnten die Menschen sicher zurückbringen.

In Thailand und anderen Ländern gibt es beispielsweise eine bis zu 21-tägige Zwangsquarantäne, die man in einem Hotel absitzen muss.

Ein Hotel ist kein sicheres Umfeld, aus der Perspektive des Epidemiologen gesprochen. Alleine durch die Belüftung kann es zu Ansteckungen kommen. Sogar in Krankenhäusern steckt man sich ja leicht an, wenn viele Überträger dort sind.

Australien ist bisher besonders gut durch die Pandemie gekommen. Können Sie erklären, warum?

Nun, einerseits ist Australien eine Insel, wir können die Ein- und Ausreise gut kontrollieren. Zudem ist unsere Regierung den Ratschlägen der Wissenschaftler gefolgt. Die Menschen haben das auch verstanden, zumal man schnell gesehen hat, wozu es führt, wenn man aus politischen Gründen die Gefahr herunterspielt, in Großbritannien oder den USA beispielsweise. Der Preis, den das kostet, können sie wenige Wochen später in Menschenleben zählen. Vergangene Woche hatten wir hier in der Stadt wieder einen harten, dreitägigen Lockdown, wegen sehr geringer Ansteckungsraten, aber das ist eben sinnvoll.

In Deutschland und anderen Ländern gibt es erhitzte Diskussionen über die Einschränkung von Bürgerrechten - sogar über das Tragen von Mundschutz und Impfungen.

Es ist ja keine Atomphysik. Es geht immer darum, zu vermeiden, dass es zu unkontrollierbaren und nicht mehr nachvollziehbaren Ansteckungswegen kommt. Also lieber kurz stoppen und analysieren, ob und wie sich das Virus ausbreitet, und dabei die Ansammlung von Menschen verhindern, weil das die weitere Verbreitung am sichersten stoppt. Bis man impfen kann.

Sie sind also einverstanden, dass man nun ein totales Einreiseverbot, sogar für zurückreisende Australier, verhängt hat?

Es ist ein bisschen komplizierter. Ich würde sagen, es musste eine wirklich schwierige Entscheidung getroffen werden, die ich nicht hätte treffen wollen. Die ich aber nachvollziehen kann.

Detailansicht öffnen "Es ist wie auf einem sinkenden Schiff", sagt der Epidemiologe Hassan Vally über die Lage in Indien. (Foto: privat)

Nun hängen Australier in einem Land fest, in dem die Ansteckungszahlen rasant steigen und das Gesundheitssystem zusammengebrochen ist. Was können Sie uns zur Lage in Indien sagen? Ende vergangenen Jahres wurde schon der Sieg über die Pandemie ausgerufen.

Es gab offensichtlich eine große Selbstzufriedenheit und das Gefühl, die Arbeit sei bereits erledigt. Vor allem als die Impfkampagne losging. Die Menschen haben sich entspannt und sind zu schnell zum Normalzustand zurückgekehrt. Doch man kann nicht so tun, als sei nichts, wenn man einen großen Anteil der Bevölkerung nicht mal testen kann. Indien ist in Teilen immer noch ein relativ armes Entwicklungsland, es gibt also einige extreme Ansteckungsbeschleuniger: Armut, hohe Bevölkerungsdichte, schlechte Lebensbedingungen, mangelnde Hygiene. Man hätte die Leute niemals glauben lassen dürfen, die Sache sei ausgestanden.

Vielleicht war der Wunsch der Vater des Gedanken?

Ich kenne mich nicht gut genug mit den politischen Abläufen in Indien aus, aber es gab offensichtlich Wahlen, und es schien eine gute Möglichkeit für die Regierungspartei zu sein, sich als Siegerin über das Virus zu präsentieren. Eine andere Sache ist: Sie können in Indien nicht so einfach einen Lockdown beschließen wie in Australien oder anderen westlichen Ländern. Wir leiden auch, sozial, wirtschaftlich, das will ich gar nicht herunterspielen ­- aber in Indien geht es sofort um Leben und Tod. Wenn viele Menschen bettelarm sind, von der Hand in den Mund leben, dann töten sie die auch, wenn sie den normalen Wirtschaftskreislauf abwürgen.

Was würden Sie jetzt tun? Die Zahlen sind ja vermutlich noch höher, als sie nun täglich gemeldet werden, weil in Slums und auf dem Land gar nicht getestet wird.

Ich fürchte, wir werden in den kommenden Tagen und Wochen noch schlimmere Szenen zu sehen bekommen. Und man kann momentan kaum Ratschläge geben, es ist eine Krisensituation, und in der muss man einfach gleichzeitig alles tun, was geht. Menschen am Leben erhalten ist die erste Priorität. Gleichzeitig die weitere Ausbreitung unbedingt verhindern. Während also das Gesundheitssystem bereits kollabiert, muss man weiter so viele Menschen impfen, wie es in möglichst kurzer Zeit geht. Es ist wie auf einem sinkenden Schiff, da müssen Sie auch alles gleichzeitig sehr schnell machen, Rettungsboote losmachen, Schwimmringe werfen und trotzdem Wasser aus dem Boot schöpfen.

Als Outbreak-Manager gefragt: Lässt sich da noch was eindämmen?

Das weiß ich nicht. Es ist zu diesem Zeitpunkt auch einerlei. Die Menschen müssen Masken tragen, alle Ansammlungen verhindert, der Kontakt untereinander auf ein Minimum limitiert werden. Die Welt schickt ja schon Hilfe. Das wird hoffentlich nützen, wenn auch nur in einem gewissen Ausmaß.