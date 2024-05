In Indien wird immer mehr Alkohol getrunken. An Wahltagen aber ist der Verkauf von Bier, Wein und Hochprozentigem verboten.

Von David Pfeifer, Delhi

Für diejenigen Menschen, die zum schrumpfenden Teil der Weltbevölkerung gehören, der nicht in Indien lebt: Dort wird derzeit gewählt. Mehr als 986 Millionen Wahlberechtigte sind bis zum 1. Juni aufgerufen, eine nüchterne Entscheidung über ihre künftige Regierung zu treffen. Wobei das Stichwort in diesem Fall nüchtern ist. Denn wo auch immer in diesem riesigen, diversen Land gerade eine Wahlphase läuft, gibt es keinen Alkohol mehr zu kaufen. 48 Stunden vor dem Urnengang werden in den Hotels sogar die Mini-Bars leer geräumt.