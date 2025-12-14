Zum Hauptinhalt springen

Rodric BrayDer Rebell, der aus der Sonntagsschule kam

Lesezeit: 2 Min.

Rodric Bray stammt aus einer republikanischen Politikerfamilie. Er ließ sich nicht davon irritieren, dass Trump ihn als „sehr schlechten oder dummen Menschen“ bezeichnete.
Rodric Bray stammt aus einer republikanischen Politikerfamilie. Er ließ sich nicht davon irritieren, dass Trump ihn als „sehr schlechten oder dummen Menschen“ bezeichnete. (Foto: Michael Conroy/AP)

Ein Kleinstadt-Anwalt hat den Aufstand gegen den amerikanischen Präsidenten in Indiana angeführt. Dabei stammt er aus dessen eigener Partei.

Von Charlotte Walser, Washington

Wer sich Donald Trump entgegenstellt, bezahlt einen hohen Preis. Parteiinterne Kritiker werden oft diskreditiert, bis sie aufgeben. Diese Methode hat bisher, aus Trumps Perspektive, recht gut funktioniert. Bis zu dieser Sache im Bundesstaat Indiana. Vor wenigen Tagen hat der von den Republikanern kontrollierte dortige Senat gegen ein Gesetz zur Neugliederung der Wahlbezirke gestimmt. Es war ein Gesetz, für das sich die Trump-Regierung starkgemacht hatte. Die Wahlkreise sollten so gestaltet werden, dass die Republikaner bei den Zwischenwahlen zwei zusätzliche Sitze erobern könnten. Daraus wird nun nichts, weil 21 republikanische Senatoren dagegenstimmten – mehr als die Hälfte.

