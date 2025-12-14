Wer sich Donald Trump entgegenstellt, bezahlt einen hohen Preis. Parteiinterne Kritiker werden oft diskreditiert, bis sie aufgeben. Diese Methode hat bisher, aus Trumps Perspektive, recht gut funktioniert. Bis zu dieser Sache im Bundesstaat Indiana. Vor wenigen Tagen hat der von den Republikanern kontrollierte dortige Senat gegen ein Gesetz zur Neugliederung der Wahlbezirke gestimmt. Es war ein Gesetz, für das sich die Trump-Regierung starkgemacht hatte. Die Wahlkreise sollten so gestaltet werden, dass die Republikaner bei den Zwischenwahlen zwei zusätzliche Sitze erobern könnten. Daraus wird nun nichts, weil 21 republikanische Senatoren dagegenstimmten – mehr als die Hälfte.