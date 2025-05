Von Thomas Hahn, Seoul

Wer Südkoreas Präsident werden will, braucht bewegliche Knie. Das zeigt in diesen letzten Tagen vor der Wahl vor allem der rechtskonservative Kandidat Kim Moon-soo – zum Beispiel bei der Wahlkampfveranstaltung am Donnerstagvormittag in der Fußgängerzone von Bupyeong in Incheon. Verschiedene Techniken der Politiker-PR wendet der 73-jährige Kim an. Er nimmt Kinder auf den Arm. Bejubelt sich mit geballten Fäusten. Knöpft seine Wahlkampfuniform auf, unter der er ein T-Shirt mit dem Aufdruck „Familien-Liebhaber“ trägt.