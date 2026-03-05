Aus Protest gegen den neuen Wehrdienst sind heute in zahlreichen Städten Tausende Schülerinnen und Schüler auf die Straße gegangen. Die Demonstrationen standen unter dem Motto „Schulstreik gegen Wehrpflicht“. Seit Januar gilt ein neues Wehrdienstgesetz. In Berlin versammelten sich junge Leute am Potsdamer Platz und liefen zum Oranienplatz in Kreuzberg. Die Polizei zählte rund 3000 Teilnehmer. Die Veranstalter sprachen von 6000 Demonstranten in Berlin und 50 000 in ganz Deutschland. Auf Transparenten und Plakaten im Berliner Demonstrationszug stand etwa: „Sterben steht nicht auf dem Stundenplan“, „Friedrich Merz an die Front“ und „Ein kluger Kopf passt unter keinen Stahlhelm“. In Sprechchören riefen die Jugendlichen: „Nie, nie, nie wieder Wehrpflicht“ und „Die Reichen wollen Krieg, die Jugend eine Zukunft“. Auch in vielen weiteren Städten (Foto: dpa) gab es Demonstrationen. In München gingen laut Polizei 600 junge Leute auf die Straße.