Der Bund und das Land Brandenburg planen in Eisenhüttenstadt eine Unterkunft für Asylsuchende, für deren Antrag ein anderes europäisches Land zuständig ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser und ihre Amtskollegin Katrin Lange (beide SPD) unterzeichneten eine Vereinbarung, die die Einrichtung eines Dublin-Zentrums in Eisenhüttenstadt bei der Zentralen Ausländerbehörde des Landes Brandenburg vorsieht. Es soll am 1. März seine Arbeit aufnehmen. Dabei gehe es vor allem um die schnelle Rückführung nach Polen. Es handelt sich nach Hamburg um das zweite Dublin-Zentrum in Deutschland. Die Zentren sollen für eine beschleunigte Abschiebung von Menschen sorgen, für deren Asylgesuch ein anderer EU-Staat zuständig ist.