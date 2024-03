Digitalausgabe erst am Morgen

In eigener Sache

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

am Dienstagabend verzögerte eine technische Störung leider die Veröffentlichung der SZ-Digitalausgabe. Wir möchten Sie wegen dieser Verspätung herzlich um Entschuldigung bitten.

An der endgültigen Klärung der Ursache arbeiten wir noch; offenbar verhinderte eine unterbrochene Datenverbindung die Auslieferung der digitalen Mittwochsausgabe. Sie war erst am Mittwochmorgen im App-Kiosk verfügbar statt wie üblich am Vorabend. Wir bedauern, dass Sie auf Ihre Zeitung warten mussten.

Herzliche Grüße,

Ihre SZ