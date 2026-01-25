Tausende Menschen sind am Samstag in mehreren deutschen Städten gegen das islamische Regime in Iran auf die Straße gegangen. Zu einer Demonstration mit dem Titel „Freiheit im Iran“ kamen in Düsseldorf nach Polizeiangaben bis knapp 20 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sie forderten auf Transparenten eine Rückkehr von Reza Pahlavi, der Sohn des letzten Schahs, in sein Land. „King Reza Pahlavi“ stand auf Transparenten mit großen Fotos des iranischen Politikers und einstigen Kronprinzen, der aktuell in den USA lebt. Die Demonstranten zogen durch die Innenstadt bis zum Landtag. Knapp 7000 Menschen demonstrierten in Hamburg bei mehreren Kundgebungen für Demokratie und gegen Menschenrechtsverletzungen in Iran und in Syrien. In Hamburg hatte laut Polizei die Constitutionalist Party of Iran zur Veranstaltung aufgerufen. Die Partei tritt für eine konstitutionelle Monarchie ein.