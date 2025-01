Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer der Linken sind am Sonntag in Dresden bedroht worden. Acht junge Männer im Alter von 15 bis 19 Jahren seien in der Innenstadt offenbar zielgerichtet auf einen Informationsstand der Linksjugend zugegangen, teilte die Polizeidirektion Dresden am Sonntagabend mit. Sie hätten die Standbetreiber bedroht und beleidigt. Die Ermittler konnten die Tatverdächtigen ausfindig machen. Die Frau sowie die vier Männer im Alter von 16 bis 25 Jahren von der Linksjugend blieben laut Polizei unverletzt. Ein Tisch des Standes sei beschädigt worden. Die Tatverdächtigen seien augenscheinlich Fußballfans von Dynamo Dresden und von einem Heimspiel gekommen. Der Staatsschutz ermittle wegen Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung.Außerdem wurde laut Polizei am Sonntag in Dresden eine 72 Jahre alte Wahlkampfhelferin von einem Unbekannten bedroht. Die Frau sei mit einem Begleiter unterwegs gewesen, um Wahlplakate der Partei Die Linke aufzuhängen. Ein Fahrradfahrer habe sie verbal bedroht. Die 72-Jährige habe eine Online-Anzeige erstattet. Der Staatsschutz ermittle wegen Bedrohung.