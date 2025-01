Zum ersten Mal seit sechs Jahren baut der Bund insgesamt Stellen im Bereich IT-Sicherheit ab. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken-Abgeordneten Anke Domscheit-Berg hervor. Besonders von den Stellenstreichungen betroffen ist das Bundesinnenministerium, zu dem auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gehört. In dem Haus von Innenministerin Nancy Faeser wurde die Zahl der Stellen von 2495,5 im vergangenen Jahr um knapp 344 gekürzt. Über alle Bundesministerien hinweg fiel die Zahl der gestrichenen Posten mit knapp 155 Stellen geringer aus. Das ist vor allem auf den Umstand zurückzuführen, dass im Verteidigungsministerium 163 zusätzliche Stellen eingerichtet wurden. Damit verfügt das Ministerium von Boris Pistorius (SPD) aktuell über 1688 Stellen in der IT-Sicherheit.