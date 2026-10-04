Tausende Menschen haben am Samstag in Berlin gegen Militarisierung in Deutschland demonstriert. Ein Aktionsbündnis hatte zu der Kundgebung unter dem Motto „Nein zu Hochrüstung, Wehrpflicht und Krieg! - Für Frieden, demokratische Rechte und soziale Sicherheit“ vor dem Brandenburger Tor aufgerufen. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer schwenkten Flaggen mit Friedenstauben. Auch Palästina- und vereinzelte Russlandflaggen waren zu sehen. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl am Nachmittag auf rund 3600. Eine der Moderatorinnen, die Landesgeschäftsführerin des BSW Berlin, Wiebke Diehl, sagte in einer Ansprache: „Wir sind davon überzeugt, dass Frieden nötig und auch möglich ist und dass es an uns, dem Souverän, liegt, ihn zu erreichen.“ Sie stellte sich etwa gegen eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht. Auch in Stuttgart fand parallel eine Friedensdemonstration an. Dort wurde die BSW-Politikerin Sevim Dagdelen bei ihrer Rede angegangen. Vermummte Demonstrierende hatten die ehemalige Bundestagsabgeordnete und das Mitglied des BSW-Bundesvorstands auf dem Schloßplatz zunächst mit Sprechhören und Buhrufen gestört. Als ein Vermummter dann die Bühne betrat und auf Dagdelen zuging, schritt die Polizei ein und nahm den Mann fest. Die Proteste in Berlin und Stuttgart werden laut den Veranstaltern von rund 300 Organisationen und Initiativen unterstützt. Auch die internationale katholische Organisation der Friedensbewegung Pax Christi hatte dazu aufgerufen.