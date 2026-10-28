Seit Mittwochmorgen blockieren Studierende das Otto-Suhr-Institut der Freien Universität (FU) Berlin. „Wir sind hier, weil wir gegen Militarisierung und Aufrüstung sind, weil wir gegen die Wehrpflicht sind, weil wir wollen, dass Sozialkürzungen gestoppt werden und zurückgenommen werden, und weil wir uns mit den Streikenden in Frankreich und darüber hinaus solidarisieren“, sagte eine Teilnehmerin der Deutschen Presse-Agentur. Die Studentinnen und Studenten haben die Eingänge zum Teil mit Bauzäunen, Mülltonnen und anderen Gegenständen verbarrikadiert und Transparente aufgehängt. Wie auch in Frankreich kritisieren die Demonstrantinnen und Demonstranten den schlechten Zustand vieler Universitäten und Kürzungen an den Hochschulen. Die Aktion wurde von der Initiative „Gen Z regelt“ organisiert. „Die Freie Universität Berlin respektiert das Recht auf friedlichen Protest, solange dieser gewaltfrei bleibt“, teilte eine Sprecherin der FU mit. Man beobachte die Situation aufmerksam.