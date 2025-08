Mehr als 3000 Anhänger aus dem „Querdenken“-Spektrum haben am Wochenende in Berlin demonstriert. Die Polizei bezifferte die Teilnehmerzahl in der Spitze auf rund 3300, wie ein Sprecher sagte.Unter dem Motto „Frieden und Freiheit“ lief der Umzug am Samstagnachmittag vom Brandenburger Tor aus unter anderem über die Straße Unter den Linden bis zum Monbijoupark. Die Abschlusskundgebung fand vor dem Brandenburger Tor statt.Die Teilnehmer schwenkten Fahnen mit Friedenstauben sowie Deutschland- und Palästinaflaggen. Die „Querdenken“-Bewegung erlangte Bekanntheit durch großangelegte Proteste während der Corona-Pandemie. Die Demonstrationen richteten sich gegen die politischen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. Zur Gruppierung gehören Impfgegner, Verschwörungstheoretiker und rechte Aktivisten.