America's Health First! Donald Trump, US-Präsident, Wahlkämpfer, Dealmaker und Nationalist, glaubt auch in der schwersten Krise, dass sich mit Geld alles und alle kaufen lassen. Dem Tübinger Biotechnologieunternehmen Curevac soll er angeblich eine sehr große Summe geboten haben, wenn es einen Impfstoff gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 exklusiv an die USA liefert. Von einer Milliarde Dollar ist die Rede. Noch hat auch Curevac keinen Impfstoff gegen das Virus, aber mehrere Produktkandidaten.

Größter Investor von Curevac ist mit mehr als 80 Prozent die Investmentgesellschaft Dievini. Hinter ihr steht SAP-Mitgründer Dietmar Hopp. Ohne ihn geht gar nichts. Sollte er den Verlockungen des Geldes folgen wollen, muss die Bundesregierung einschreiten und ein Exportverbot für Impfstoffe verhängen oder gegebenenfalls eine Übernahme der Firma untersagen.

An Curevac ist mit wenigen Prozent auch die Stiftung von Bill und Melinda Gates beteiligt. Sie unterstützen die internationale Impfstoffallianz Cepi, die auf der Suche nach Impfstoffen Kräfte bündelt. Auch Curevac bekommt Geld. Die Allianz verfolgt den richtigen Weg. Impfstoffe sind kein exklusives Gut. Sie müssen allen bereitgestellt werden, die sie brauchen, gleich welcher Nationalität.