Der Hersteller könnte der EU von April bis Juni vielleicht nur 70 statt 180 Millionen Dosen des Corona-Vakzins zur Verfügung stellen. Schuld seien Exportstopps anderer Länder. So wird das Mittel in den USA gehortet.

Von Björn Finke, Brüssel

Die Probleme bei der Impfkampagne der EU verschärfen sich: Astra Zeneca warnt die Mitgliedstaaten, dass der Konzern im ersten Jahresviertel, also bis Ende des Monats, wohl nur 30 Millionen Dosen Corona-Impfstoff liefern könnte, heißt es in Brüssel. In seinem Vertrag versprach das britisch-schwedische Unternehmen 90 Millionen, räumte zuletzt aber ein, es würden lediglich 40 Millionen sein. Jetzt ist auch diese Marke nicht mehr zu halten.

Außerdem bereitet der Konzern die Regierungen auf noch heftigere Einschnitte im zweiten Quartal vor. Hinzu kommen Bedenken über die Sicherheit des Vakzins: Wegen möglicher Nebenwirkungen stoppen Dänemark und andere Staaten den Einsatz des Mittels fürs Erste.

Kommissar Breton fordert mehr Einsatz

Grund für die Lieferengpässe in Europa sind Anlaufschwierigkeiten in einem belgischen Werk des Auftragsfertigers Thermo Fisher. Schon im Februar verkündete Astra Zeneca, dass EU-Fabriken deswegen wohl nur die Hälfte der 180 Millionen Dosen Impfstoff herstellen können, die für das zweite Jahresviertel zugesagt sind. Der Konzern aus Cambridge gelobte aber, den Rest von Standorten auf anderen Kontinenten zu beschaffen. Dies scheint allerdings nicht möglich zu sein, wie Richard Bergström in einem Fernsehinterview sagte. Der Schwede ist für die Impfkampagne seines Heimatlandes zuständig und sitzt im Steuerungsausschuss, mit dem die Mitgliedstaaten die gemeinsame Vakzinbeschaffung der EU überwachen.

Bergström zufolge wollte Astra Zeneca im zweiten Quartal 75 Millionen Dosen von Werken in Großbritannien, den USA und Indien in die EU liefern. "Jetzt wurde uns mitgeteilt, dass das Unternehmen diese Dosen nicht bekommen kann, weil es in den USA und Indien Exportverbote gibt und in Großbritannien vertragliche Hindernisse für die Ausfuhr", sagte er. Aus anderer Quelle ist zu hören, der Konzern habe den Regierungen für das zweite Jahresviertel nun lediglich 70 Millionen Dosen in Aussicht gestellt.

EU-Binnenmarkt- und Industriekommissar Thierry Breton ist sauer. Die Firma bemühe sich nicht genug, schreibt der Franzose auf Twitter: "Es wird Zeit für die Führung von Astra Zeneca, ihren treuhänderischen Pflichten nachzukommen und jetzt zu tun, was nötig ist, um die Zusagen zu erfüllen." Breton leitet die Impfstoff-Taskforce der Kommission.

In den USA stapeln sich zig Millionen Impfdosen von Astra Zeneca im Lager

In den USA stapeln sich dagegen zig Millionen Impfdosen von Astra Zeneca im Lager, wie die New York Times berichtet. Das Unternehmen lässt dort fertigen, doch das Mittel kann nicht eingesetzt werden, da noch die Zulassung in den Vereinigten Staaten fehlt. Exporten in die EU steht allerdings eine Order entgegen, die der damalige US-Präsident Donald Trump im Dezember erließ: Demnach soll die Impfstoffproduktion amerikanischer Werke zunächst den US-Bürgern dienen. Sein Nachfolger Joe Biden hat das bislang nicht aufgehoben.

Am Montag sprach Kommissar Breton mit Jeffrey Zients, dem Koordinator des US-Impfprogramms im Weißen Haus, über die Lieferketten für Vakzine. In Brüssel heißt es, Washington habe klargemacht, Ausfuhren von fertigen Vakzinen weiter kritisch zu sehen, aber bei Vorprodukten solle es keine Probleme geben.

Auch bei Johnson & Johnson gibt es Zweifel

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kritisiert die Politik der USA: Man habe auch bei Medikamenten und Tests in den vergangenen zwölf Monaten immer wieder erlebt, dass "bestimmte Produkte die USA nicht verlassen haben", sagte der CDU-Politiker in den ARD-"Tagesthemen". Dies finde er "problematisch, auch im Miteinander in der transatlantischen Partnerschaft".

Für das zweite Quartal rechnete die EU ursprünglich damit, dass alle Hersteller zusammen fast 400 Millionen Impfdosen liefern. Ausfälle bei Astra Zeneca würden das unmöglich machen. 55 Millionen Dosen davon sollen vom amerikanischen Produzenten Johnson & Johnson (J&J) stammen; die ersten Dosen sollen frühestens Mitte oder Ende April eintreffen. Die EU-Kommission und die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA erteilten dem Vakzin am Donnerstag die Zulassung.

Doch es gibt Zweifel, ob J&J seine Verpflichtungen einhält, denn bislang konnte die Firma den Mitgliedstaaten keinen Lieferplan präsentieren. "Das erlaubt Fragezeichen", sagt ein EU-Vertreter. Das Unternehmen hat Brüssel gewarnt, dass es Probleme mit den komplizierten, mehrere Kontinente umspannenden Zulieferketten geben könnte. Diese Warnung sei eine Vorsichtsmaßnahme und bedeute nicht, dass die Zusagen in jedem Fall verfehlt würden, heißt es. Der Impfstoff von J&J muss praktischerweise nur einmal gespritzt werden; insgesamt soll der Konzern in diesem Jahr 200 Millionen Dosen für die EU produzieren.