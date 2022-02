"Wer denkt eigentlich an die alten Menschen, die in den Betten liegen?"

Gesundheitsminister Lauterbach sagt: Dass möglicherweise Menschen sterben, weil in Heimen Ungeimpfte arbeiten, sei "in keiner Weise akzeptabel".

Von Mitte März an sollen nur noch vollständig Geimpfte oder Genesene in Pflegeheimen und Kliniken arbeiten dürfen. Doch schon jetzt klagen einige: Dann gehen uns die Pfleger aus. Was ist dran an dem Vorwurf?