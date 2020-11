Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe, und Kathrin Zinkant, Berlin

Kaum ist die Zulassung eines Impfstoffs in Sichtweite gekommen, hat die Debatte um seine Verteilung eingesetzt. Wer darf zuerst, Ärztinnen, Pfleger, Risikogruppen? Ganz so, als verstünde es sich von selbst, dass sich alle oder wenigstens fast alle dem immunisierenden Eingriff unterziehen wollen. Die Umfragen zeigen freilich ein schwankendes Interesse. Im September veranschlagte eine Studie des Hamburg Center for Health Economics die Impfbereitschaft bei 57 Prozent, im Oktober lag die Akzeptanz in Deutschland nach einer globalen Studie des Barcelona Institute for Global Health bei 68 Prozent. Auch von strikten Impfgegnern ist die Rede, mal liegt ihr Anteil bei zehn, mal bei 20 Prozent.