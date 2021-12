Auch in Südafrika könnte eine Impfpflicht kommen, nicht zuletzt unter dem Eindruck der Omikron-Variante. Bisher sind erst etwa 40 Prozent der Menschen immunisiert - Kinderimpfung in Johannesburg.

Von Bernd Dörries, Alexandra Föderl-Schmid, Karin Janker, Oliver Meiler, Frank Nienhuysen, Benedikt Peters, David Pfeifer und Tobias Zick

Die Diskussion um die Impfpflicht versetzt Deutschland in große Aufregung. Am lautesten zu hören sind zwei Lager: Das eine sieht in der Impfpflicht die einzige Möglichkeit, die Corona-Pandemie zu besiegen, gar "unsere Freiheit zurückzugewinnen", wie es die Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Baden-Württemberg, Grüne) und Markus Söder (Bayern, CSU) formulierten. Für die andere Seite ist die Diskussion um die Impfpflicht der vermeintliche Beweis, dass die Bundesrepublik zur Diktatur verkomme. Doch die Wirklichkeit ist wie meist komplizierter. Das zeigt ein Blick in andere Länder, welche die Impfpflicht bereits eingeführt haben oder - wie Deutschland - damit liebäugeln.