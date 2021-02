Von Jana Stegemann, Düsseldorf

"Dass die Sache ruckeln würde, war klar", hatte Karl-Josef Laumann einen Tag nach Start der Impftermin-Vergabe in Nordrhein-Westfalen gesagt. Wie sehr es ruckeln würde, hat den nordrhein-westfälischen CDU-Gesundheitsminister aber wohl überrascht.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen leben in etwa so viele über 80-Jährige, wie Mecklenburg-Vorpommern Einwohner hat. "Wir haben richtig Manschetten vor dieser Aufgabe", hatte Laumann vor Start der Impfungen gewohnt offen zugegeben.

Die etwa 1,2 Millionen Senioren bekamen vor einigen Wochen einen Brief vom Land NRW. In dem stand, dass sie sich ab dem 25. Januar, 8 Uhr telefonisch und online für einen Impftermin registrieren könnten. Da war schon klar, dass Biontech seinen Impfstoff später liefern würde und die 53 Impfzentren in NRW erst am 8. Februar öffnen. Organisiert hatten die Terminvergabe die beiden Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) in Nordrhein-Westfalen; NRW hat als einziges Bundesland zwei. Doch auf den Ansturm waren KV Nordrhein (KVNo) und KV Westfalen-Lippe (KVWL) nicht ausreichend vorbereitet - der Montag endete in einem Chaos. Die Webseite hielt den etwa 40 Millionen Zugriffen der über 80-Jährigen und deren Angehörigen nicht stand, Fehlermeldungen häuften sich. 700 Zugriffe pro Sekunde zwangen die Server immer wieder in die Knie. Ältere Damen und Herren hingen stundenlang in Telefonwarteschleifen - trotz der 1200 Callcenter-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter.

Armin Laschet sprach von einem "gelungenen Start"

Manch einer ergatterte einen Ersttermin, aber den notwendigen Zweittermin nicht. In Radiosendungen meldeten sich verzweifelte Senioren, die sagten, dass sie seit zehn Stunden am PC säßen - erfolglos. Und dann war da noch der Kraftfahrer aus Dortmund, auf dessen Privathandy Dutzende Senioren anriefen, weil seine Nummer in acht Stellen der Impfhotline gleicht: "Die haben richtig Angst, keinen Impfstoff zu kriegen und zu sterben." Dennoch sprachen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und die Chefs von KVNo und KVWL, Frank Bergmann und Dirk Spelmeyer, von "einem gelungenen Start". Anfang dieser Woche bat KVNo-Chef Bergmann in einer Pressemitteilung um Entschuldigung, berichtete von technischen Problemen, ließ aber auch ausrichten: "Das hält kein System aus, wenn knapp eine Million Menschen zur gleichen Zeit anrufen oder die Impfwebsite aufrufen." Man habe deshalb früh gesagt, dass alle Berechtigten einen Termin bekämen "nur nicht alle am ersten oder zweiten Tag". Eine wenig mitfühlende Aussage angesichts der Impfstoffknappheit.

In den Tagen davor hatte ein Video von Deutschlands bekanntestem Landrat für Aufsehen gesorgt. Darin wütete CDU-Politiker Stephan Pusch aus dem Kreis Heinsberg bei Aachen: Bei seinem Bürgertelefon riefen die Leute "bitter weinend" an und beklagten sich, keinen Termin zu bekommen. Es gehe hier doch nicht "um die Vergabe von Theaterkarten", sondern um Menschen, die um ihr Leben fürchteten.

Die über 80-Jährigen aufzuteilen, zum Beispiel alphabetisch, hatte Laumann bisher vehement abgelehnt. Das verstoße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, so der Gesundheitsminister. Bei "Hart aber fair" klang der 63-Jährige plötzlich anders. Auf die Frage, warum die über 80-Jährigen keinen Termin per Post zugeteilt bekommen hätten, antwortete er: "Diese Frage stelle ich mir seit einer Woche auch." Er schließe Veränderungen bei der Terminvergabe in den nächsten Altersgruppen nicht mehr aus. Auch bei der KVWL will man zukünftig einiges anders machen, "wir haben jetzt ein bisschen Zeit, aus den Fehlern zu lernen", sagte eine KVWL-Sprecherin. Technische Pannen - durch die beispielsweise 2000 Termine im Kreis Lippe zu viel vergeben wurden - seien behoben.

Der Fokus liegt auf den Alten- und Pflegeheimen

Woran der NRW-Gesundheitsminister aber festhält: Kein anderes Bundesland impft so konsequent in Alten-und Pflegeheimen. Bis Ende Februar sollen alle Bewohner und Pflegekräfte, die möchten, in den NRW-Einrichtungen zweimal geimpft sein. Und bis Ende der Woche sollen auch alle über 80-Jährigen einen Termin vereinbart haben. Die KVWL hat bisher 546 000 Impftermine vergeben; davon 273 000 Erst- und Zweittermine. Die KVNo hat an 310 000 über 80-Jährige einen Termin für eine Erst- und Zweitimpfung vergeben. Die Termine im Februar und März sind ausgebucht; nun plane man den April, hieß es auf Anfrage. In einem Fall hätten eifrige Angehörige gleich acht Termine für einen Impfberechtigten ausgemacht, auch solche Überbuchungen bereinige man gerade, sagte die KVWL-Sprecherin.

Dass NRW im Vergleich der anderen Bundesländer beim Impf-Tempo auf einem der hinteren Plätze liegt, hat aber auch damit zu tun, dass nach jeder Erstimpfung die zweite Dosis zurückgelegt wird. "Wir werden da kein unnötiges Risiko eingehen und alles verimpfen, was wir haben", sagte Laumann.