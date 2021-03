Die EU-Botschafter ringen um die Verteilung von zehn Millionen Impfdosen, um osteuropäischen Ländern zu helfen. Über das Verhalten von Österreichs Bundeskanzler Kurz in dieser Sache schütteln in Brüssel viele den Kopf.

Von Cathrin Kahlweit, Wien, und Matthias Kolb, Brüssel

Es ist eine knifflige Aufgabe, welche die Botschafter der 27 EU-Länder am Mittwoch in Angriff nahmen. Sie sollen eine Lösung finden, wie die zehn Millionen zusätzlichen Impfstoffdosen verteilt werden können, die Biontech/Pfizer für das zweite Quartal bereitstellen kann. Seit Monaten gilt in der EU die Regel, dass die Kommission die begehrten Vakzine bestellt und diese anteilig der Bevölkerungszahl an die Mitgliedstaaten weitergibt.