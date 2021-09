Zum Start der Impfaktionswoche lässt sich der Fachoberschüler Dennis Sander in der Berliner Ruth-Cohn-Schule in Anwesenheit von Bundespräsident Steinmeier impfen.

Von Carina Seeburg, Berlin

Zum Auftakt der bundesweiten Impfaktionswoche hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Schülerinnen und Schülern in Berlin über die Corona-Impfung und die Rolle sozialer Medien in der Pandemie diskutiert. "Gerade in den sozialen Medien ist viel Propaganda von Impfunwilligen und Verschwörungstheoretikern betrieben worden", sagte der SPD-Politiker am Montag beim Besuch der Ruth-Cohn-Fachoberschule im Stadtteil Charlottenburg. Der Einfluss von Facebook, Instagram und Tiktok habe gerade bei jungen Menschen offensichtlich Wirkung getan, denn unter ihnen seien viele durch widersprüchliche Informationen verunsichert.

Mit der Impfaktionswoche will die Bundesregierung Unentschlossene von der Corona-Impfung überzeugen und der Impfquote vor dem Herbst einen weiteren Schub verleihen. Denn der Handlungsdruck ist nach Aussage etwa von Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, hoch, es drohe die Gefahr einer fulminanten vierten Welle im Herbst. Wem die Fahrt zum Impfzentrum oder die Terminabsprache beim Hausarzt bislang zu aufwendig war, der soll in der Aktionswoche nun einfacher zu einem Piks kommen. Impfen "to go", zu Club-Sounds oder zum Klavierkonzert, auf Parkplätzen - und eben auch in Schulen, wie an diesem Morgen in Berlin.

Detailansicht öffnen Bundespräsident Steinmeier im Gespräch mit Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen sowie einem Mitarbeiter des mobilen Impfteams der Malteser. (Foto: Getty)

"In unserer Klasse gibt es auch einige Impfskeptiker", sagt Dennis Sander, der an der Fachoberschule eine Ausbildung zum Erzieher macht. Da sich die meisten seiner Altersgenossen hauptsächlich über Social-Media-Kanäle informierten, sei es wichtig, dass dort keine Falschmeldungen verbreitet werden. Auch er habe eine Zeitlang gezögert, die unkomplizierte Impfaktion während der Unterrichtszeit habe nun aber den Anstoß zum Impfen gegeben. Auch Melissa Taskin hat die Gelegenheit zum Impfen und zur Diskussion genutzt. "Es ist wichtig, dass verschiedene Sichtweisen in den Medien abgebildet werden - damit man sich eine eigene Meinung bilden kann", sagt die 21-Jährige. Das gelte für die sozialen Medien genauso wie für Zeitung, Fernsehen und Radio. Sie selbst habe sich aus der Verantwortung anderen gegenüber für die Impfung entschieden. "Ich arbeite in einem sozialen Beruf, da ist das wichtig", sagt Taskin.

"Verantwortung ist das zentrale Argument dieser Zeit", sagte auch Bundespräsident Steinmeier. Er hoffe, dass dieser Gedanke noch viele Unschlüssige überzeugt. Denn: "Wir sind noch nicht am Ziel, wir haben die Pandemie noch nicht überwunden."