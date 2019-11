Bei den Impeachment-Vorermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump sagt am Mittwoch einer der zentralen Zeugen öffentlich vor dem Kongress aus: Der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, ist zunehmend zu einer Schlüsselfigur in den Untersuchungen gegen Trump geworden. Auch mehrere Zeugen rückten ihn mit ihren Aussagen ins Zentrum der Ukraine-Affäre.

Die Vorwürfe gegen den US-Präsidenten beziehen sich auf ein Telefonat Trumps mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodimir Selenskij Ende Juli. Trump wird vorgeworfen, Selenskij zu Ermittlungen gegen seinen möglichen demokratischen Herausforderer Joe Biden und dessen Sohn Hunter gedrängt und im Gegenzug Militärhilfe versprochen zu haben. Dies werten die Demokraten als Amtsmissbrauch und treiben daher eine Voruntersuchung zu einem Amtsenthebungsverfahren voran.

Um den wichtigen Zeugen Sondland ging es bereits am Montag, als der Geheimdienstausschuss das Transkript einer nicht-öffenltichen Anhörung des Diplomaten David Holmes von der US-Botschaft in Kiew veröffentlicht hat. Holmes berichtete dort, er habe bei einem Mittagessen mit Sondland in Kiew am 26. Juli dessen Telefonat mit Trump mitgehört. Trump habe dabei gefragt, ob Selenskij Ermittlungen in die Wege leiten werde, die Joe Biden schaden könnten. Sondland habe geantwortet: "Er wird es tun."

Bei den Impeachment-Anhörungen am Dienstag hatte ein wichtiger Zeuge seine Kritik an den Aussagen Trumps bei einem Telefonat mit Selenskij am 25. Juli bekräftigt. Der Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrates, Alexander Vindman, sagte: "Es war unangebracht, es war unangemessen vom Präsidenten, eine Untersuchung eines politischen Gegners zu erbitten, einzufordern." Auch die Mitarbeiterin von US-Vizepräsident Mike Pence, Jennifer Williams, erneuerte bei der Anhörung ihre Bedenken wegen des Telefonats.

In einer zweiten Sitzung (20.30 Uhr MEZ) am Mittwoch sollen zwei Mitarbeiter aus dem Verteidigungs- und dem Außenministerium zu der Ukraine-Affäre aussagen - ebenfalls in öffentlicher Sitzung.