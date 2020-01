Praktisch gelegen, das war Steve Bannons Reihenhaus in Washington schon immer. Nur ein paar Schritte zum Kapitol, nur ein paar Schritte zu den Büros der Abgeordneten, der Oberste Gerichtshof gleich nebenan: In der US-Hauptstadt, wo Nähe Macht bedeutet, ist das ein erstklassiger Standort. Von hier aus machte Bannon einst das Nachrichtenportal Breitbart zum Sprachrohr jener rechtspopulistischen Bewegung, die Donald Trump ins Weiße Haus trug. Jetzt betreibt Bannon im Reihenhaus sein neuestes Projekt mit Ziel, das zum Ziel hat, dass Trump im Weißen Haus bleibt - noch sehr lange. Das Projekt ist eine Radioshow mit Namen "War Room: Impeachment", und "Krieg" ist ein ziemlich treffendes Wort für die Art und Weise, wie Bannon in seiner Sendung an das Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten herangeht.