Bis 2035 wird jeder vierte Mensch in Deutschland mindestens 67 Jahre alt sein. „Die Generation der Babyboomer befindet sich mitten im Übergang von Erwerbsleben in den Ruhestand. Auf sie folgen deutlich kleinere Jahrgänge“, sagte der Leiter der Bevölkerungsabteilung im Statistischen Bundesamt, Karsten Lummer, bei der Vorstellung der 16. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung. Aktuell gehört dem Bericht zufolge erst jede fünfte Person der Altersgruppe ab 67 Jahren an. „Man sieht anhand der Daten, der Druck auf die Sozialsysteme steigt“, sagte Lummer. Kommen derzeit auf 100 Personen im Erwerbsalter 33 Rentnerinnen und Rentner, könnte dieses Verhältnis laut den Berechnungen bis 2070 im ungünstigsten Fall auf 61 steigen. „Dann kämen auf eine Leistungsempfänger weniger als zwei Einzahlende“, betonte er