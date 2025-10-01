Im September haben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur rund 9100 Menschen erstmals in Deutschland Asyl beantragt. Das waren deutlich mehr Schutzersuchen als im August, als rund 7800 Erstanträge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) eingingen. Allerdings ist ein Anstieg nach dem Sommer nicht ungewöhnlich, was mit dem Wetter und den Fluchtrouten zusammenhängt. Im Vergleich zu 2024 sind die Zahlen nach wie vor rückläufig. Im September vorigen Jahres hatten 18 113 Menschen erstmals einen Asylantrag in Deutschland gestellt.Wie die dpa weiter erfuhr, stellten im vergangenen Monat knapp 10 800 Menschen Folgeanträge. Das tun Schutzsuchende vor allem dann, wenn sich die Rechtslage zu ihren Gunsten geändert hat, wenn neue Beweismittel vorliegen, die ihre Schutzwürdigkeit belegen, oder wenn sich die Lage im Herkunftsland verschlechtert hat. Zuletzt galt das vor allem für Frauen und Mädchen aus Afghanistan.