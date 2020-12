Merz will an Ziemiak als Generalsekretär festhalten

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz will im Fall seiner Wahl zum CDU-Chef an Generalsekretär Paul Ziemiak festhalten. "Gut acht Monate vor der Bundestagswahl den Parteivorsitzenden und den Generalsekretär auszutauschen, ist ein viel zu großes Risiko. Das sollte man ohne Not nicht tun", sagte Merz in Berlin. Er hatte zunächst angekündigt, dass er eine Frau als Generalsekretärin an seine Seite holen wolle. Sein Gegenkandidat, Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, sprach sich dafür aus, dass CDU und CSU sich erst nach den Landtagswahlen Mitte März darauf einigen, wer Kanzlerkandidat der Union werden soll. Es dürfe keine zu lange Überschneidung der Amtszeit von Kanzlerin Merkel und einem Unions-Kanzlerkandidaten geben, sagte Laschet in Berlin.