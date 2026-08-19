Im Bistum Speyer ist Bischof Karl-Heinz Wiesemann überraschend aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Ihm sei bewusst geworden, dass er nicht mehr die Kraft habe, „die ganze Wegstrecke bis zur vollständigen Umsetzung der anstehenden Strukturreformen zu gehen“, sagte der 66-Jährige einer Mitteilung seines Bistums in der Pfalz zufolge. Papst Leo XIV. hat seinen Rücktritt angenommen. Wiesemann leitete das Bistum Speyer seit März 2008. Es umfasst die Pfalz und den Saarpfalz-Kreis mit rund 1,57 Millionen Menschen – davon rund 423 000 Katholikinnen und Katholiken. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Heiner Wilmer schrieb seinem Amtskollegen: „Für das Bistum Speyer und die Deutsche Bischofskonferenz bedeutet Dein Rücktritt einen großen Verlust. Gleichzeitig empfinde ich Hochachtung vor Deiner Entscheidung, die Du lange im Herzen erwogen hast und die Dir nicht leichtgefallen ist.“