Die CSU ist schon lange für sie. Jetzt herrscht auch Einigkeit in der CDU-Führung , dass Aigner im Januar als Bundespräsidentin Frank-Walter Steinmeier nachfolgen soll. Auch wenn der Kanzler sich öffentlich noch nicht dazu äußert, tun es andere Politikerinnen und Politiker sehr wohl. Eine Übersicht.

Die Grünen im Bundestag zeigen Sympathien für Aigner im höchsten Staatsamt. „Ilse Aigner schätzen wir. Sie ist in ihren bisherigen politischen Ämtern stets nahbar und zugewandt aufgetreten“, sagte Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann der Deutschen Presse-Agentur. „Wir Grünen halten es für angemessen und richtig, dass erstmals nach 75 Jahren eine Frau das höchste Amt im Staat bekleidet“, erklärte Haßelmann. „Die Zeit ist reif dafür.“ Es brauche in diesen Zeiten ein Staatsoberhaupt, das das Land zusammenführen könne, und mit „klarem Kompass unmissverständlich für den Schutz unserer Demokratie eintritt.“

Zugleich kritisierte die Co-Fraktionschefin der Grünen die Kandidatensuche der Union und von Kanzler Friedrich Merz. Seit Wochen rede die Republik über einen Vorschlag nach dem anderen für das Amt. „Die unprofessionelle Findungssuche der Union und von Friedrich Merz ist dieses Amtes unwürdig. Wie kann man einen Prozess derart verstolpern?“

Die SPD ist ebenfalls bereit, Aigner zu wählen. Das machte Parteichef Lars Klingbeil deutlich – ohne dabei auf einen Seitenhieb auf den Koalitionspartner zu verzichten. „Wenn das Präsidium sich dann auch offiziell durchringt in der Union am Montag, dass man Ilse Aigner vorschlägt, dann kann ich nur für die SPD sagen, dann würden wir das begrüßen und unterstützen“, sagte er. Aigner habe „eine wahnsinnig integrative Kraft“, die Deutschland gerade in diesen Zeiten brauche. „Die ist eine sehr volksnahe Politikerin, die redet mit den Menschen auf Augenhöhe, das ist total wichtig“, sagte Klingbeil.

Linksfraktionschefin Heidi Reichinnek kritisierte die voraussichtliche Nominierung Aigners. „Sinnvoller wäre es gewesen, eine überparteiliche Kandidatur anzubieten, von der sich breite Teile der Bevölkerung repräsentiert fühlen“, sagte sie der Augsburger Allgemeinen. „Dass das Amt des Bundespräsidenten immer wieder als Versorgungsposten zwischen den Unionsparteien und der SPD hin und hergeschoben wird, wird der Rolle dieses Amtes nicht gerecht“, fügte sie hinzu. „Insbesondere nicht, wenn man etwas gegen die immer weiter um sich greifende Unzufriedenheit mit Parteien und Politik tun möchte.“