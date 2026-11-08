Die bevorstehende Nominierung der CSU -Politikerin Ilse Aigner als Bundespräsidentin ist auch außerhalb der Unionsparteien überwiegend mit Zustimmung aufgenommen worden. Die Spitzen von SPD und Grünen äußerten sich positiv. Kritik gab es von den Linken, die sich eine überparteiliche Kandidatin gewünscht hätten.

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil sagte in Berlin, seine Partei sei bereit, Aigner bei einer offiziellen Kandidatur zu wählen. Wenn die Union Aigner vorschlage, werde die SPD das „begrüßen und unterstützen“, sagte er. Aigner habe eine „wahnsinnig integrative Kraft“, die das Land in diesen Zeiten brauche.

Am Montagabend werden Aigner, Merz und Söder in München erwartet

Offiziell ist Aigner noch nicht für das Amt nominiert worden. Am Freitag war jedoch bekannt geworden, dass sie eine breite Mehrheit hinter sich weiß, zu der auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) gehört. Es war am Wochenende erwartet worden, dass Merz die Nominierung am Sonntagabend bei einem Abendessen des CDU-Präsidiums verkündet. Am Montagvormittag soll die offizielle Nominierung in Berlin erfolgen. Am Montagabend hätte Aigner dann gemeinsam mit Merz und CSU-Chef Markus Söder ihren ersten Auftritt als designierte Bundespräsidentin bei den Feierlichkeiten des 20. Jahrestags der Hauptsynagoge Ohel Jakob in München.

Aigner selbst hat sich bislang nicht geäußert, lediglich ein Post in den sozialen Medien vom Wochenende kann als Hinweis gedeutet werden, dass sie Merz’ Entscheidung erfreut zur Kenntnis genommen hat. Auch wenn sie in den vergangenen Monaten zu allen Fragen zu dem Thema stets diplomatisch geschwiegen hat, war zuletzt deutlich erkennbar, dass sie das Amt gerne übernehmen würde. Sie sagte stets, dass es Schlimmeres gebe, als für ein solches Amt gehandelt zu werden.

Nun postete sie einige Fotos aus dem bayerischen Landtag, weil sie vor ziemlich genau acht Jahren zu dessen Präsidentin gewählt worden war. „Mein Anspruch war und ist es, #präsidentin für alle zu sein – parteipolitisch neutral, aber mit klarer Haltung, wenn es um den Schutz unserer #demokratie und die Würde unserer #verfassung geht“, schrieb sie da. Als Bilanz vermeintlich, das kann jedoch auch als Anspruch für weitere Aufgaben gedeutet werden. Ebenso wie ihr Schlusssatz: „Doch auch in Zukunft gibt es viel zu tun – und ich freue mich darauf, meinen Beitrag dazu zu leisten!“

Bei einem CSU-Kongress am Samstag äußerte sich Söder

Das politische Bayern oszillierte zwischen dem Schock über den plötzlichen Tod von Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger am vergangenen Mittwoch und der Freude über die künftige Bundespräsidentin. Am Freitag trug sich Aigner zusammen mit Ministerpräsident Markus Söder und anderen Mitgliedern des bayerischen Kabinetts in das Kondolenzbuch für Aiwanger ein. Da wusste sie vermutlich schon, wie sich Merz entschieden hatte, doch der Nachmittag war dem Gedenken an den stellvertretenden Ministerpräsidenten gewidmet.

Söder äußerte sich am Samstag zu der Personalie Aigner und sieht darin offenbar neue Perspektiven für Bayern. Bei einem CSU-Kongress am Samstag sprach er von der Hoffnung, dass der Freistaat mit Aigner im höchsten Staatsamt eine neue Rolle in der Bundespolitik spielen könne. Der CSU-Chef hatte sich in den vergangenen Monaten immer wieder für Aigner ausgesprochen und damit Merz unter Zugzwang gebracht.

Bereits am Freitag hatte sich Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann positiv zu der Personalie geäußert. „Ilse Aigner schätzen wir. Sie ist in ihren bisherigen politischen Ämtern stets nahbar und zugewandt aufgetreten“, sagte sie. Die Grünen hielten es für „angemessen und richtig“, dass erstmals eine Frau das höchste Amt im Staat bekleiden solle. Haßelmann hatte zudem ein paar kritische Worte für das Auswahlverfahren übrig. „Die unprofessionelle Findungssuche der Union und von Friedrich Merz ist dieses Amtes unwürdig. Wie kann man einen Prozess derart verstolpern?“, sagte sie.

Grundsätzlicher wurde Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek in ihrer Kritik. „Sinnvoller wäre es gewesen, eine überparteiliche Kandidatur anzubieten, von der sich breite Teile der Bevölkerung angesprochen fühlen“, sagte sie der Augsburger Allgemeinen. Ihrer Ansicht nach werde das Amt des Bundespräsidenten immer wieder „als Versorgungsposten zwischen den Unionsparteien und der SPD hin- und hergeschoben“.

Derzeit ist Aigner Präsidentin ⁠des bayerischen Landtags. Auf bundespolitischer Ebene sammelte sie von 2008 bis 2013 Erfahrung als Bundeslandwirtschaftsministerin im Kabinett von Angela Merkel. Das neue deutsche Staatsoberhaupt wird am 30. Januar 2027 von der Bundesversammlung gewählt. Da Aigner aus den Reihen von SPD und ‌Grünen auch über die Parteispitzen hinaus breite Zustimmung ‌erfahren hat, gilt ihre Wahl als sicher. Der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten.