Er ist nur ein stiller Beobachter an diesem besonderen Tag, aber einer mit guter Laune. Mit legerer Blousonjacke bekleidet steht Olaf Scholz allein im Fraktionsaal der SPD vor Sitzungsbeginn herum und grinst verschmitzt. Der Altkanzler findet, dass der große Zuspruch für Ilse Aigner gerade genau das richtige Signal sei. Und er erinnert sich daran, dass er die Kandidatin zwar anders als Friedrich Merz nicht schon aus Bonner Zeiten kennt, dafür aber bereits einmal mit ihr im Kabinett gesessen hat. „Na, recherchiert mal, wann das war“, empfiehlt er und setzt sich in eine der hinteren Reihen.
Wahl der Bundespräsidentin„Ich möchte Bürgerin unter Bürgern sein“
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Eine Aufstiegsgeschichte wie gemalt, ein Lob vom Ex-Kanzler, verschlossene Türen bei den Grünen: Wie Ilse Aigner im Bundestag für sich als Bundespräsidentin wirbt.
Von Markus Balser und Georg Ismar, Berlin
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