Zum Hauptinhalt springen

Ilse AignerEine, die verbindet – und die sich wehren kann

Lesezeit: 4 Min.

Die CSU-Politikerin Ilse Aigner, 61, könnte bald Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland sein.
Die CSU-Politikerin Ilse Aigner, 61, könnte bald Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland sein.
Foto: Christoph Hardt/Panama Pictures/Imago

Ilse Aigner ist fest verwurzelt in Oberbayern, gilt als volksnah, bodenständig und freundlich. Doch das bayerische Parlament führt sie mit strenger Hand. Als erste Frau wird sie nun wohl Bundespräsidentin in Berlin.

Von Katja Auer

SZ bei Google bevorzugen

Der letzte Termin der Woche war für Ilse Aigner wie für so viele im politischen München ein trauriger. Gemeinsam mit den Mitgliedern des bayerischen Kabinetts trug sich die Landtagspräsidentin am Freitag im Münchner Prinz-Carl-Palais in das Kondolenzbuch für Hubert Aiwanger ein. Der Chef der Freien Wähler und stellvertretende bayerische Ministerpräsident ist am Mittwoch völlig überraschend in Berlin gestorben, er war leblos in einem Hotelzimmer gefunden worden. Er war erst 55 Jahre alt.

Zur SZ-Startseite

Steinmeier-Nachfolge
:Ilse Aigner soll Bundespräsidentin werden

Vor dem entscheidenden Wochenende gilt nach SZ-Informationen als sicher, dass CDU-Chef Merz die bayerische Landtagspräsidentin für das höchste Amt im Staat vorschlagen wird.

SZ PlusVon Robert Roßmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite