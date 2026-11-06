Ilse Aigner ist fest verwurzelt in Oberbayern, gilt als volksnah, bodenständig und freundlich. Doch das bayerische Parlament führt sie mit strenger Hand. Als erste Frau wird sie nun wohl Bundespräsidentin in Berlin.

Der letzte Termin der Woche war für Ilse Aigner wie für so viele im politischen München ein trauriger. Gemeinsam mit den Mitgliedern des bayerischen Kabinetts trug sich die Landtagspräsidentin am Freitag im Münchner Prinz-Carl-Palais in das Kondolenzbuch für Hubert Aiwanger ein. Der Chef der Freien Wähler und stellvertretende bayerische Ministerpräsident ist am Mittwoch völlig überraschend in Berlin gestorben, er war leblos in einem Hotelzimmer gefunden worden. Er war erst 55 Jahre alt.