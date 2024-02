Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy ist mit seiner Berufung gegen eine Verurteilung wegen illegaler Wahlkampffinanzierung gescheitert. Ein Berufungsgericht sah es als erwiesen an, dass er unzulässige Wahlkampfgelder für seine gescheiterte Wiederwahl 2012 angenommen hatte. Damit bestätigten die Richter eine vorherige Entscheidung auf niedrigerer Instanz. Sarkozys Anwalt kündigte an, das Urteil vor dem Kassationshof anfechten zu wollen. Es ist das höchste Gericht der Republik. Sarkozy war zu einer einjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden, wovon die Hälfte zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der Ex-Präsident kann die Strafe etwa durch das Tragen einer elektronischen Fußfessel verbüßen, ohne ins Gefängnis zu gehen. Bereits 2021 verurteilte ihn ein Gericht in Paris zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr.