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Illegale israelische SiedlungenSPD-Kritik an Wadephul

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SPD-Außenpolitiker haben den Kurs von Außenminister Johann Wadephul (CDU) bei den EU-Beratungen über mögliche Maßnahmen gegen illegale israelische Siedlungen im Westjordanland kritisiert.
Der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Adis Ahmetović, sagte dem Spiegel: „Bei so offensichtlichen völkerrechtlichen Verstößen durch Netanjahu und seine Regierung kann die deutsche Position nicht das Veto sein.“ Ralf Stegner, ebenfalls SPD-Außenpolitiker, sagte demnach über Wadephul: „Er vertritt nicht die Position der gesamten Koalition.“ Kritik an Völkerrechtsbruch sei nicht antiisraelisch und nicht antisemitisch. In Brüssel hatten die EU-Außenminister am Montag über neue Sanktionen beraten. Deutschland und andere Staaten machten dabei deutlich, dass sie die vorgelegten Optionen für EU-weite Einfuhrbeschränkungen oder -verbote ablehnen. Etliche andere Mitgliedsländer fordern dagegen ein entschlossenes Vorgehen gegen Israel.

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