Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat stationäre Grenzkontrollen an der polnischen und tschechischen Grenze zur Abwehr von illegalen Einreisen auf deutsches Staatsgebiet angekündigt. Solche zusätzlichen Kontrollen müssten mit der Überwachung des gesamten Grenzgebiets durch die Schleierfahndung gut zusammengreifen, sagte die Ministerin der Welt am Sonntag. Dafür habe sie die Präsenz der Bundespolizei an der polnischen und tschechischen Grenze schon verstärkt. Man sollte aber nicht suggerieren, dass keine Asylbewerber mehr kämen, sobald es stationäre Grenzkontrollen gebe. Faeser strebt demnach auch an, Bundespolizisten auf tschechischem Staatsgebiet einzusetzen. Absprachen dazu liefen bereits. Faeser forderte zudem, in Migrationsfragen enger mit der Türkei zusammenzuarbeiten