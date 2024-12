Der aserbaidschanische Präsident IIlham Alijew beschuldigt Russland, für den Absturz des Flugzeugs in Kasachstan mit 38 Toten verantwortlich zu sein. Nach dem Absturz der aserbaidschanischen Passagiermaschine mit 67 Menschen an Bord forderte Präsident Ilham Alijew in Baku ein klares Schuldeingeständnis von Russland. Die Maschine sei im russischen Luftraum über der tschetschenischen Stadt Grosny vom Boden aus beschossen worden, sagte Alijew im Interview des aserbaidschanischen Staatsfernsehens AzTV. Er gehe aber nicht davon aus, dass die russische Flugabwehr die Maschine habe absichtlich treffen wollen.