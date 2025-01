Wahlkämpfe sind eine spannende Zeit – nicht nur für die Politiker, die bei der vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar um ihren Einzug oder Wiedereinzug ins Parlament kämpfen. Auch für uns bei der Süddeutschen Zeitung sind diese Wochen etwas Besonderes, weil viele verschiedene Ressorts und Abteilungen des Hauses auf dasselbe große Ereignis hinarbeiten.

Da wären natürlich die Reporterinnen und Reporter, die im ganzen Land versuchen, die Stimmung vor dieser Wahl einzufangen, sei es bei den Wählerinnen und Wählern im ganzen Land, in den Parteizentralen in Berlin oder bei den zahlreichen Wahlkampfterminen der Spitzenkandidaten. Die Datenjournalisten versuchen, aus dem Wust an Umfragen und Befragungen herauszufinden, entlang welcher Themen sich die Wahl entscheiden könnte. Und die Kollegen an der Homepage SZ.de versuchen, unseren Leserinnen und Lesern jederzeit die spannendsten und besten Geschichten der SZ und die wichtigsten Nachrichten zum Wahlkampf zu präsentieren.

Oft wollen Leserinnen und Leser wissen, wie wir bei der Süddeutschen Zeitung eigentlich arbeiten. Jetzt vor der Bundestagswahl würden wir Ihnen Ihre Fragen gerne beantworten. Vorbild dafür ist die New York Times, die vor der US-Wahl Fragen ihrer Leser beantwortet hat.

Wie entscheidet die Redaktion, von welchen Wahlkampfveranstaltungen berichtet wird und von welchen nicht? Warum veröffentlicht die SZ keine Wahlempfehlung? Nach welchen Kriterien wird festgelegt, welche Artikel auf der Homepage ganz oben oder auf der Titelseite der Printausgabe stehen? Wie zuverlässig sind eigentlich Umfragen? Und warum werden in ihnen die kleinen Parteien unter „Sonstige“ und nicht einzeln aufgeführt? Sicher wollen Sie noch ganz andere Dinge über unsere Arbeit wissen – und wir antworten gerne.

Um Ihre Fragen zu stellen, verwenden Sie bitte dieses Umfrage-Formular.

Wir lesen alle Fragen, die uns in den kommenden Tagen erreichen. Eine Auswahl der häufigsten und überraschendsten wird dann von Redakteurinnen und Redakteuren der Süddeutschen Zeitung beantwortet.

Wir freuen uns auf Ihre Fragen!