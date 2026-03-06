Die Berliner Landesregierung will mit einer Gesetzesänderung den Zugang der Öffentlichkeit zu Akten der Verwaltung künftig deutlich erschweren. Das geht aus einem Beschluss des Senats hervor, der dem verstärkten Schutz der kritischen Infrastruktur (Kritis) des Landes dienen soll. Schon kommende Woche soll das Abgeordnetenhaus darüber entscheiden.
InformationsfreiheitsgesetzBerliner Senat will mehr Überwachung und weniger Transparenz
Lesezeit: 3 Min.
Um die kritische Infrastruktur zu schützen, möchte die Landesregierung das Gesetz zur Informationsfreiheit einschränken. Kritiker vermuten dahinter noch andere Motive – und verweisen auf eine Fördermittelaffäre.
Von Meredith Haaf, Berlin
Kulturpolitik:„Ein erhebliches Risiko für Korruption und Misswirtschaft“
Mitarbeiter mit Neonazi-Vergangenheit, Zuwendungen für Menschen, die Hass verbreiten: Der Fördergeldskandal bringt Berlins Kultursenatorin Sarah Wedl-Wilson in Erklärungsnot. Kaum denkbar, dass sie nach den Wahlen im Herbst noch im Amt ist.
Lesen Sie mehr zum Thema