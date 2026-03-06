Die Berliner Landesregierung will mit einer Gesetzesänderung den Zugang der Öffentlichkeit zu Akten der Verwaltung künftig deutlich erschweren. Das geht aus einem Beschluss des Senats hervor, der dem verstärkten Schutz der kritischen Infrastruktur (Kritis) des Landes dienen soll. Schon kommende Woche soll das Abgeordnetenhaus darüber entscheiden.