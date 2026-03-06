Zum Hauptinhalt springen

InformationsfreiheitsgesetzBerliner Senat will mehr Überwachung und weniger Transparenz

Die Verwaltung der Hauptstadt soll ihre Akten verschlossener halten: Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU).
Die Verwaltung der Hauptstadt soll ihre Akten verschlossener halten: Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Bernd von Jutrczenka/DPA

Um die kritische Infrastruktur zu schützen, möchte die Landesregierung das Gesetz zur Informationsfreiheit einschränken. Kritiker vermuten dahinter noch andere Motive – und verweisen auf eine Fördermittelaffäre.

Von Meredith Haaf, Berlin

Die Berliner Landesregierung will mit einer Gesetzesänderung den Zugang der Öffentlichkeit zu Akten der Verwaltung künftig deutlich erschweren. Das geht aus einem Beschluss des Senats hervor, der dem verstärkten Schutz der kritischen Infrastruktur (Kritis) des Landes dienen soll. Schon kommende Woche soll das Abgeordnetenhaus darüber entscheiden.

