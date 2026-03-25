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InformationsfreiheitWird Berlin jetzt so intransparent wie Bayern?

Lesezeit: 3 Min.

Was wird öffentlich, was nicht? Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Wirtschafts- und Energiesenatorin Franziska Giffey (SPD) vor einigen Tagen bei einer Veranstaltung zum 100-jährigen Funkturmjubiläum.
Was wird öffentlich, was nicht? Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Wirtschafts- und Energiesenatorin Franziska Giffey (SPD) vor einigen Tagen bei einer Veranstaltung zum 100-jährigen Funkturmjubiläum. Carsten Koall/DPA

Die Regierung der Hauptstadt will die Behörden größtenteils von ihren Auskunftspflichten befreien. Kritiker warnen vor einer „massiven Einschränkung der Informationsfreiheit“ – und einem Dominoeffekt.

Von Meredith Haaf, Berlin

Die Berliner Zivilgesellschaft ist in Aufruhr: 38 Organisationen haben eine Petition gegen die geplante Änderung des Berliner Informationsfreiheitsgesetzes gestartet. Kritiker sprechen von einem „Kahlschlag“; von den Grünen bis zur AfD ist sich die Opposition einig: „Dieses Gesetz gehört in die Tonne.“ Trotz massiver Kritik, auch von der Berliner Datenschutzbeauftragten, wollen SPD und CDU das Gesetz mit Dringlichkeit im Abgeordnetenhaus beschließen.

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