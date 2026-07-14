Diesmal traf es einen 26-jährigen Kolumbianer im Bundesstaat Maine. Es handelt sich um den zweiten Todesfall innerhalb einer Woche. Nun sollen die ICE-Polizisten vorläufig auf Autokontrollen verzichten.

Anwohner eilten auf die Straße, als sie am Montagmorgen in der Kleinstadt Biddeford im Bundesstaat Maine Schüsse hörten. Später berichteten sie, Polizisten der Einwanderungsbehörde ICE hätten einen blutüberströmten Körper aus einem Auto gezerrt. In der Nähe sei eine Frau auf die Knie gesunken und habe geschrien, neben ihr ein kleines Mädchen. Laut Nachbarn waren das die Partnerin und das Kind des Getöteten.