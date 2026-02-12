Nach zehn Wochen Chaos, Angst und mindestens zwei Todesfällen ist die „Operation Metro Surge“ im Bundesstaat Minnesota nun vorbei. Am Donnerstagvormittag Ortszeit gab der amerikanische Grenzbeauftragte Tom Homan in Minneapolis bekannt, dass die Aktion beendet werde. Er habe dies Donald Trump vorgeschlagen, und der US-Präsident stimme zu. Der Rückzug der noch verbliebenen gut 2000 Einsatzkräfte der Grenzschutztruppe Border Patrol und der Einwanderungspolizei ICE ist demnach im Gange und soll in der kommenden Woche weitergehen.