Ein Beamter der US-Migrationsbehörde ICE hat am Mittwoch auf eine US-Bürgerin geschossen: Renee Nicole Good stirbt kurz darauf im Krankenhaus in Minneapolis. Sie wurde 37 Jahre alt und hinterlässt drei Kinder. US-Präsident Donald Trump hat die erschossene Frau für die Schüsse verantwortlich gemacht und den ICE-Beamten in Schutz genommen. Aber mehrere Videos von dem Vorfall zeigen ein anderes Bild.

Was die Schüsse von Minneapolis in den USA ausgelöst haben – darüber spricht in dieser Podcastfolge der US-Korrespondent der SZ, Peter Burghardt.

Weitere Nachrichten: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff zieht sich früher aus Amt zurück; Zalando schließt Logistikzentrum bei Erfurt; Schneechaos in Deutschland angekündigt.

Den Text von Peter Burghardt zur Tötung von Renee Nicole Good lesen Sie hier.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Justin Patchett, Ann-Marlen Hoolt, Leopold Zaak

Produktion: Carlo Sarsky

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über CNN.

