Der Song ist erst ein paar Monate alt und schon ein Klassiker. Bruce Springsteen hat „Streets of Minneapolis“ am 24. Januar geschrieben – am Tag, an dem Alex Pretti erschossen wurde. Zwei Wochen vorher war Renée Good getötet worden. Springsteens Lied handelt von „Trumps Schlägertruppen“ und vom Widerstand dagegen. „Wir werden uns an die Namen jener erinnern, die auf den Straßen von Minneapolis starben“, singt Springsteen. Doch um die Organisationen, die Springsteen Schlägertruppen nennt, scheint es ruhig geworden zu sein.