Der ICE Passau-Hamburg nach der Messerattacke am Bahnhof Seubersdorf in der Oberpfalz.

Von Annette Ramelsberger

Der junge Mann im ICE 928 von Passau nach Nürnberg war morgens um sieben Uhr in den Waggon Nummer fünf gestiegen, er hatte seinen Rucksack neben sich verstaut, dazu eine Tragetasche. Er packte Schokowaffeln aus und legte sie vor sich auf den Klapptisch. Da saß er, still und unauffällig, wie jeder andere Reisende. Der ICE zog dahin, gerade fuhr er zwischen den bewaldeten Hügeln auf dem Weg von Regensburg nach Nürnberg. Nichts deutete darauf hin, dass hier, am 6. November 2021, gleich ein islamistischer Terroranschlag geschehen sollte.