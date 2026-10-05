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MeinungAserbaidschanAus dem Hausarrest nach Deutschland

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Von Michael Bauchmüller

Lesezeit: 2 Min.

274 Tage saß der aserbeidschanische Ökonom Gubad Ibadoghlu in Untersuchungshaft, danach durfte er in sein Haus außerhalb der Hauptstadt Baku.
274 Tage saß der aserbeidschanische Ökonom Gubad Ibadoghlu in Untersuchungshaft, danach durfte er in sein Haus außerhalb der Hauptstadt Baku.
Aziz Karimov/Getty Images

Weil sich Gubad Ibadoghlu für den Verbleib der Ölmilliarden in seinem Land interessierte, setzte das Regime in Baku den angesehenen Ökonomen für mehr als drei Jahre fest. Jetzt ist er frei – und benötigt dringend medizinische Behandlung.

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Es ist nur ein Selfie, aber es sagt viel. Zhala Bayramova ist darauf zu sehen, am ausgestreckten Arm hält sie das Handy. Und neben ihr Gubad Ibadoghlu, ihr Vater. Der Mann, um dessen Freiheit Bayramova und viele andere so lange gekämpft haben. Was aber noch wichtiger ist: Im Hintergrund sieht man die lichte Halle des Berliner Flughafens BER. Ibadoghlu hat es geschafft.

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Wohin versickern Aserbaidschans Ölmilliarden? Das war Gubad Ibadoghlus Frage. Die Antwort des Regimes lautet, dass der Ökonom seitdem ein politisch Verfolgter ist. Ein Besuch im Hausarrest.

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