Die USA haben die Teilnahme des iranischen Atomchefs und Vizepräsidenten Mohammed Eslami an der Jahreskonferenz der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien verhindert und damit Protest aus Teheran ausgelöst. Die US-Regierung legte ihr Veto gegen eine Ausnahmegenehmigung von UN-Sanktionen ein, die Eslami die Reise ermöglicht hätte. Iran sprach von einem „politischen Akt“, der die Arbeit der Organisation untergrabe. Das Außenministerium in Teheran bestellte als Reaktion den österreichischen Geschäftsträger ein. Österreich habe sich als Gastgeber für internationale Organisationen diskreditiert. Österreich hatte eine Ausnahme beantragt, die nach einem Einspruch der USA abgelehnt wurde. Ein US-Diplomat bestätigte den Einspruch. Eslamis Teilnahme hätte die Konferenz zu einer „Bühne für Propaganda“ gemacht und die Glaubwürdigkeit der IAEA untergraben, sagte er zur Begründung.