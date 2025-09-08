Klimapolitik Umweltminister warnt vor „Schlingerkurs in vollem Lauf“ 8. September 2025, 16:03 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

„Wir befinden uns beim Klimaschutz in einer sensiblen Phase, in der sich viele neue Technologien am Markt etablieren“: Carsten Schneider ist Bundesminister für Umwelt, Klima, Naturschutz und nukleare Sicherheit. (Foto: Lorenz Mehrlich)

Zusammenfassung CSU-Chef Markus Söder fordert passend zur IAA-Messe eine Überarbeitung der CO₂-Ziele und das Ende des geplanten Verbrenner-Verbots ab 2035.

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) warnt vor einem „Schlingerkurs in vollem Lauf“ und betont die Notwendigkeit von Verlässlichkeit beim Klimaschutz.

Die Koalition ringt auch um das neue EU-Klimaziel für 2040, wobei Frankreichs Präsident Macron eine Verzögerung der Entscheidung anstrebt.

Passend zum Auftakt der Automesse IAA in München hat CSU-Chef Markus Söder eine neue Klimadebatte entfacht. Doch aus der SPD gibt es Widerstand – nicht zuletzt aus dem Umweltministerium.

Von Michael Bauchmüller und Nicolas Richter, Berlin

