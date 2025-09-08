Eigentlich will die Koalition nun ruhig in den Herbst aufbrechen. Drei Sitzungswochen liegen vor ihr, Streit kommt ihr ungelegen. Große Vorhaben wie eine Reform des Bürgergelds gelängen nur gemeinsam, beschwört CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. „Das geht nicht gegeneinander.“ Doch passend zum Start der Automobilmesse IAA in München tut sich ein neues Konfliktfeld auf: der Klimaschutz.
KlimapolitikUmweltminister warnt vor „Schlingerkurs in vollem Lauf“
Lesezeit: 3 Min.
- CSU-Chef Markus Söder fordert passend zur IAA-Messe eine Überarbeitung der CO₂-Ziele und das Ende des geplanten Verbrenner-Verbots ab 2035.
- Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) warnt vor einem „Schlingerkurs in vollem Lauf“ und betont die Notwendigkeit von Verlässlichkeit beim Klimaschutz.
- Die Koalition ringt auch um das neue EU-Klimaziel für 2040, wobei Frankreichs Präsident Macron eine Verzögerung der Entscheidung anstrebt.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?Mehr Feedback geben
Passend zum Auftakt der Automesse IAA in München hat CSU-Chef Markus Söder eine neue Klimadebatte entfacht. Doch aus der SPD gibt es Widerstand – nicht zuletzt aus dem Umweltministerium.
Von Michael Bauchmüller und Nicolas Richter, Berlin
Lesen Sie mehr zum Thema