In New York wird Brian Thompson, CEO des größten US-Krankenversicherers, auf offener Straße erschossen. Die Polizei nimmt den mutmaßlichen Attentäter nach ein paar Tagen Fahndung fest. Schnell machen sein Name Luigi Mangione und Fotos von ihm die Runde im Internet. Und seitdem ist ein Hype um Mangione entstanden: Social Media ist voll mit Videos und Posts, die dem mutmaßlichen Attentäter Solidarität zusichern.

Was sagt das über den Zustand der USA aus? Und über das US-Gesundheitssystem? Das ordnet in dieser Folge von „Auf den Punkt“ Kathrin Werner ein. Sie ist die ehemalige SZ-Korrespondentin in New York und hat auch aktuell über den Fall Mangione berichtet.

Weitere Nachrichten: Ampel einigt sich auf Entlastungen, François Bayrou zu Frankreichs neuem Premier ernannt.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Leopold Zaak

Produktion: Aylin Sancak

Zusätzliches Audiomaterial über Instagram (@mrgrandeofficial).

