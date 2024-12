Am Mittwochmittag gegen 12.30 wurden Schäden an Estlink 2 entdeckt, einem von zwei Stromübertragungskabeln zwischen Finnland und Estland. Der Riss wurde Mittwochabend an dem Teil des 170 Kilometer langen Kabels lokalisiert, der in finnischen Gewässern liegt. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag sagte der Chef der finnischen Polizei, Robin Lardot, dass der Schaden aller Wahrscheinlichkeit nach von der Eagle S verursacht worden sei, einem Schiff, das unter der Flagge der Cookinseln fährt, aber zur russischen Schattenflotte gezählt wird.